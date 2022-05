Romain DOVERGNE

Après l'obtention d'un bac S spécialité Sciences de l'Ingénieur, j'ai poursuivi mes études en intégrant une classe préparatoire au sein de l'Ecole de Biologie Industrielle à Cergy.



Après une année passée dans cette école, j'ai décidé de me réorienter et j'ai débuté mes études en DUT Hygiène Sécurité Environnement, en alternance, en septembre 2011.



Diplômé en 2013, j'ai poursuivi mes études dans la voie de la prévention des risques en intégrant l'école d'ingénieur ESAIP à Angers, toujours en alternance.



Je suis actuellement en dernière année au sein de cette école. Mon employeur est l'entreprise Flexico, spécialisée dans l'extrusion de film plastique et fermeture plastique. J'y occupe le poste d'apprenti ingénieur en prévention des risques. Je travaille avec une équipe de 4 personnes : un animateur sécurité, une apprentie en hygiène, mon tuteur (directeur du site) et moi-même.



Mes compétences :

SolidWorks

Microsoft Excel

Microsoft Word

Adobe Photoshop

Gestion des risques industriels

Sécurité

Management