Claire DUCATILLION

Actuellement en deuxième année de cycle Ingénieur à l'E.B.I., je me suis dirigée vers une majeure Conception et Développement.



De nature organisée, motivée et dynamique dans mes projets, je recherche une mission ingénieur d'une durée de un mois et demi. J'ai pu développer au cours de projets la formulation d'un gloss coloré sans eau, la mise en place d'un système qualité pour une entreprise mais aussi la création d’entreprise avec un produit innovant et la mise en place du lancement de ce produit avec une présentation orale au Medef (Paris) et la participation au concours Habitat.



Ce travail permettrait de mettre à profits et de continuer mon apprentissage des savoir-faire techniques du métier d'ingénieur en conception et développement, ainsi que de préciser mon projet professionnel.



Mes compétences :

Qualité

Panel texture

Langage c

Instrumentation scientifique

Gestion de la qualité

Base de données

Marketing opérationnel

Organisation d'évènements

TOEIC 820

Cosmétique

Comportement du consommateur

Analyse sensorielle

Organisation du travail