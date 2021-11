Adrien BLIND

Coach/expert DevOps intervenant sur un programme de Continuous Delivery, je contribue également au développement de l'innovation dans la DSI (organisation de challenges intrapreneurs par ex.) et à l'ouverture de celle-ci vis à vis du monde extérieur (co-organisation de la Fintech Night, accueil de communautés meetups IT, speaker dans différentes conférences...).

Passionné par la technologie Docker, j'anime également la communauté meetup Docker de Paris.

N'hésitez pas à prendre contact avec moi! que vous souhaitiez imaginer un projet commun, accueillir votre communauté Meetup dans l'amphi. de la SG, ou tout simplement échanger, j'aurai toujours plaisir à vous répondre.



Mes compétences :

Agile

Automatisation IT

Cloud computing

Lean

Schéma de réseau

Continuous delivery

Réseaux d'entreprises

Développement informatique

Docker

Sécurité informatique

Craftsmanship

Gestion des identités

Infrastructure IT

Communication

DevOps

Public speaking