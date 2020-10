Adrien CASTAN

Fort d'une dizaine d'années d'expérience dans le développement (.Net, C#, WPF, Xamarin, ) et la gestion de projets et d'équipe, ma mission est d'assurer la réalisation des projets en accompagnant mon équipe technique. Ma polyvalence, mon adaptabilité, ma curiosité et mon engagement me permettent de rechercher, découvrir et monter en compétences rapidement sur de nouvelles technologies.



Travaillant activement avec la direction projets et technique de l'entreprise, j'aide à la coordination des équipes techniques et à l'identification des axes d'améliorations sur la gestion des projets. Appréciant la nouveauté et les défis, je m'investis également dans la vie de l'entreprise en proposant et animant déjeuners techniques et autres évènements ludiques.