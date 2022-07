Adrien MALECOT

Je suis consultant spécialisé pour cette entreprise qui a été créé il y a 35 ans et coté à la bourse de Londres depuis avril 2001, PageGroup (Michael Page International Plc) compte aujourd’hui 164 bureaux répartis dans 34 pays et rassemble plus de 5 000 collaborateurs qui conseillent et accompagnent leurs clients et candidats dans la recherche de solutions adaptées.



En France, PageGroup recrute à tous les niveaux d’expérience, du dirigeant au technicien, à travers les marques suivantes : Page Executive, Michael Page, Michael Page Interim Management, Page Personnel.



Page Personnel, entité de PageGroup, est l’un des acteurs majeurs du recrutement temporaire et permanent en France.

Page Personnel offre une expertise globale à travers ses 18 divisions spécialisées : Accueil & Services, ADV & Import Export, Achats & Logistique, Assistanat, Assurance, Audit, Conseil & Expertise, Banque, Commercial, Comptabilité & Finance, Digital, Marketing & Communication, Distribution & Commerce, Immobilier & Construction, Informatique, Ingénieurs & Techniciens, Juridique & Fiscal, Public & Parapublic, Ressources Humaines et Santé.



Page Personnel s’appuie sur un réseau national de plus de 270 consultants et 20 bureaux en France.