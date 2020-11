Adrien MARS

Actuellement à l'école CESI pour effectuer formation Manager Systeme d'Information (MSI) BAC+5,



Je termine ma formation en alternance fin Novembre 2020.



J'ai choisi cette formation car je souhaite trouver une évolution à ma carrière pour mettre à profit mes connaissances et d'acquérir les savoirs pratiques nécessaires à l'obtention future de mon diplôme Manager Systeme d'Information (MSI) - RNCP Niveau 7.

Motivé, je suis déterminé à me former et m'investir afin de mener à bien les taches qui me seront confiées.



Je me tiens à disposition pour tout renseignement.