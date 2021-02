Adrien MEISSONNIER

Développeur flash pour Prizee.com pendant 2 ans et demi, je suis passionné de jeux videos, et de développement.



Chargé du développement des jeux, je bénéficie d'une expérience forte dans la création de moteur de jeu, mais aussi une forte expérience dans le développement d'applications en ActionScript 3.0 via le langage haXe ( cf haXe.org ).



J'ai aussi diverses connaissances dans les langages C#, VB, ASP.net, XML, PHP apprises au cours de mes études.



Mes compétences :

Actionscript

Flash

Jeu vidéo

Video