Michel ROMECKI

Si les termes applications web, desktop, mobile, Haxe, JavaScript, Neko, PHP, C++, Java, C#, openFL, Android, iOS, webOS, BlackBerry, Windows, OSX, Linux, HTML5, AS3 et Flash vous intéressent, vous êtes sur le bon profil !



Passionné par la programmation, je suis un développeur et architecte d'applications autodidacte.

J'ai travaillé durant 4 années en free-lance, œuvrant principalement sur la conception et le design d'application Flash.

En 2004, j'ai rejoint Prizee.com, l'un des plus populaires site de jeux en ligne où j'ai exercé, successivement, les fonctions de développeur, responsable Flash, chef d'équipe et chef de projet.

J'enseigne également les techniques de développement Web avec Flash, Haxe et les outils open-source, à l'université ainsi qu'à APTA.

Je rédige aussi des articles techniques pour Flash&Flex Developer's magazine

Par ailleurs je suis aussi un membre actif de la communauté open-source, des technologies apparentés Flash, Haxe et openFL particulièrement.



Je n'aime pas rouler des mécaniques, je réfléchis vite et j'agis vite. Je sais m'adapter à vos besoins mais je suis aussi de bons conseils. Je sais apporter des solutions rapides à des problèmes ponctuels mais j'aime aussi m'adonner à des réflexions sur d’éventuels besoins de transitions dans le but de pérenniser les projets.



Mes compétences :

JavaScript

Adobe Flash

Apple iOS

JQuery

ActionScript

ActionScript 3

PHP

Adobe Photoshop

SEO

Android

Haxe

OpenFL

Macromedia Flash

HTML5

CSS3