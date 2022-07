Adrien NEDELEC

Je prépare actuellement un MASTER en Management Commercial par alternance au sein de l'école de commerce IDRAC BUSINESS SCHOOL à BORDEAUX et suis ma formation professionnelle chez Thuasne France (créateur et distributeur de dispositifs médicaux permettant à chacun de devenir l'acteur de sa propre santé).



J’ai choisi d’une part cette poursuite d’études car l’alternance est un véritable tremplin vers la vie professionnelle. D’autre part, ce fonctionnement alliant la théorie à la pratique me permet d’approfondir mes connaissances, de développer de nouvelles qualités professionnelles et d’acquérir une expérience complémentaire dans « l’art de la négociation ».