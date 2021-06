Dorothée LEPRÉVOST

En poste mixte sur le secteur normand j'interviens en tant que responsable commerciale équipements et consommables auprès de chirurgiens dentistes, orthodontistes, stomatologues et maxilo pour les accompagner dans leurs projets de cabinet global, les conseiller dans leur organisation et ergonomie et ainsi leur permettre de travailler dans des conditions optimales au quotidien

le conseil en avant projet, réalisation de plans, suivi de chantier et correspondance avec les artisans et professionnels du bâtiments font parti des activités réalisées



je garde ma fonction de spécialiste CFAO (cerec et 3shape), afin de conseiller au mieux les praticiens dans leur réflexion, dans l'intégration et l'apprentissage de ces technologies évolutives :

- pour l'empreinte optique et le renforcement des liens avec leur laboratoire de prothèse

- pour la réalisation de prothèses simples au fauteuil

- pour l'optimisation de la chaîne numérique grâce CFAO et de la radiologie cone beam



Mes compétences :

Prise de parole en public et conduite de réun

Communication externe

Commerce B to B

Stratégie commerciale

Gestion du temps/

Techniques de vente