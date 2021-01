Passionné par l'humain avant tout, directeur de séjours adaptés, directeur adjoint en restauration ou encore chef de projet, jai eu la chance de manager et de recruter et former différentes équipes avec enthousiasme dans des domaines variés. Je souhaite aujourdhui mettre ces expériences au profit des RH à travers un nouveau challenge professionnel en alternance ou en contrat pro de 12 à 24 mois.