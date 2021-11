Adrien SEVAUX

Bonjour,



Mon parcours académique et professionnel a toujours suivi deux chemins: entrepreneurial et international.



Mes atouts sont d'excellentes capacités d'adaptation, la pro activité et l'autonomie.

Savoir fédérer une équipe autour d'un projet et être force de proposition font partie de mon quotidien.



Je suis mobile en France et à l'international.



Mes compétences :

Donner un cap

Etre autonome et responsable

Avoir le sens du résultat

Etre au service des clients

Développer, accompagner, evaluer

Avoir une stratégie sur le long terme

Gérer mon énergie

Communiquer

Donner le cap / fédérer