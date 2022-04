Adrien VEDOVELLI

En tant que Consultant Recrutement pour le Cabinet d'Intérim et Recrutement Europ Technology ( http://www.europtechnology-recrutement.com ), j'interviens auprès de clients exigeants, au sein de secteurs d'activité variés et dont l'excellence est le mot d'ordre.



En charge de la création, du développement et de l’accompagnement de mon propre portefeuille de clients , je suis en mesure de vous accompagner sur des recrutements très différents (Fonctions supports, Finance, IT/Digital, etc.), et ce de l'employé au middle management.



Europ Technology, un groupe à forte synergie RH (recrutement et intérim, formation, solution e-RH,

Les marques du groupe:

- Europ Technology Recrutement et Intérim

- Europ Technology Conseil et Formation

- Quarks'up



Pour en savoir plus, contactez-moi ou visitez le site web de notre groupe: http://www.europtechnology.com/