Adrien VERGNOLLE

Il est temps pour moi d'opérer un changement radical, ville, métier, société. Mon arrivée prochaine dans les Alpes est une belle opportunité pour une mise au point et un nouveau départ, mes armes pour réussir: mon goût du défi, mon énergie, ma détermination et mes différentes expériences professionnelles.

Ces atouts et ma positivité sont mes clés pour entrer et faire ma place dans le domaine commercial.



Mes compétences :

Maintenance informatique

Microsoft Word

Microsoft Excel

Mécanique

Assemblage et montage mécanique

Help Desk

Autocad

Active Directory