Nathanaëlle PERGUE

Après un DUT hygiène sécurité et environnement et une licence professionnelle, j'ai travaillé 1 ans pour la société SODIPIA où l’enjeu était de développer leur politique sécurité et de mettre à jour l'entreprise au niveau règlementaire. En parallèle cela fait 5 ans que je suis sapeur-pompier volontaire.



M'installant très prochainement en Rhône-alpes, je recherche un poste dans le domaine de la sécurité et l'environnement. Dynamique, rigoureuse, aimant le terrain et ayant le soucis d’autrui, je suis prête à relever de nouveaux défis !



Mes compétences :

Solidworks

Analyse de la pénibilité au travail

PSE2

Sécurité incendie

Évaluation des risques professionnels

Prévention des risques

Microsoft Office

Risques chimiques