Adrien VERRIEZ

Jeune chargé d'affaires actuellement en Poste à Sofratel:

Société fondée en 1985 spécialisé dans la sécurité des biens et des personnes, nous travaillons principalement en be To be.

Mon rôle est de gérer le portefeuille client et également de le développer.

Je travaille en parfaite autonomie car je réalise pour mes clients du sur-mesure : visite du site, réalisation de l'étude, proposition, négociation, administration, choix des produits, pré-visite de chantier , supervision des techniciens, réception de chantier et le plus important le suivi client ainsi que la satisfaction après réalisation du projet

J'ai compris très vite que dans la vie tout est possible il faut savoir se donner les moyens et persévérer, chaque échec est une leçon qui me pousse chaque jour à repousser mes limites



Mes compétences :

Dynamisme

Ambition

Gestion de portefeuille

Sécurité

Management

Gestion de la relation client

Etude technique

Négociation

Audit