Adrien VIGNIER

Des suites de ma formation d'analyse informaticien à l'Afcepf niveau BAC+4, je cherche a intégrer une entreprise dont les motivations et les envies d'avancer correspondent a mes attentes.



Je pense avoir le profil et les compétences nécessaires pour effectuer les tâches demandées par votre entreprise.

Issu d’un BTS Communication, j'ai opéré un changement de filière afin de pouvoir me réaliser dans un domaine qui me correspond plus, à savoir le domaine du développement informatique et du développement Web en particulier.

Ma formation actuelle d'analyste informaticien à l'AFCEPF m’a permis de bâtir un solide socle technique à travers une maîtrise opérationnelle des langages tels que Java ou C#, ainsi que des technologies web (Ajax, HTML, CSS). Lors de cette formation, j'ai effectué un projet sur le développement d'un logiciel. Le but de ce projet étant la réalisation d'un prototype pour la mise en place et facturation d'une taxe sur le ramassage (Client léger, Client lourd). Avec mon groupe de projet, nous avons présenté la recette devant un parterre de professionnels qui ont apprécié notre démonstration.



Mon parcours m'a permis d'acquérir des capacités d'autonomie, de travail en équipe pendant et hors projet, ainsi qu'une aisance dans la communication avec autrui. Ces capacités me permettront de mener à bien les projets auxquels, j'espère, vous me ferez participer



Mes compétences :

JavaScript

HTML

Enterprise JavaBeans

JSP

UML

Java

Java EE

Servlet

JavaServer Framework

Struts

Merise

CSS

SQL

PL/SQL

Créativité