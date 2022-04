Adrien VINAY

Après une formation d'ingénieur généraliste plutôt orienté Siences de l'information, je me suis orienté vers l'acoustique à travers le Master de Recherche de l'INSA. A présent, le cherche un poste d'ingénieur acousticien au sein d'un bureau d'étude. Mon but est de pouvoir approfondir mes compétences techniques en travaillant sur différents projets en rapport avec plusieurs branches de l'acoustique; architecturale, environnementale, et industrielle.



Mes compétences :

Acoustique générale

Solidworks

SQL

Pro/ENGINEER

Personal Home Page

Matlab

JavaScript

Java

HTML

ANSYS