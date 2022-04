Adryan RABOURDIN

Diplômé depuis peu d'un cursus en médiation scientifique, je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans ce domaine. M'attirent dans cette fonction mon goût pour les sciences et l'innovation, ainsi que la volonté d'être acteur de la diffusion des savoirs et de la culture scientifique et technique.



D'un naturel dynamique et rigoureux, je suis prêt à mettre à profit mes compétences acquises au cours de mon parcours, pour intégrer une équipe en charge de la mise en oeuvre d'actions de médiation scientifique auprès du public.



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Animation de groupes

Médiation scientifique

Rédaction de contenus

PAO

Communication scientifique

Microsoft Office