ADSEARCH LILLE :



C'est plusieurs divisions à votre disposition :



Audit & Expertise Comptable,

Banque - Assurance,

Comptabilité & Finance

Supply Chain & Logistique.



Adsearch est une société conseil en recrutement spécialisé. Aujourd’hui, ce sont plus d'une centaine de consultants répartis dans 12 Divisions expertes et 10 Bureaux dans les plus grandes villes françaises qui accompagnent 1500 clients de toutes tailles (PME, ETI et Groupes internationaux).



Adsearch, c’est avant tout un état d’esprit de start-up, une croissance exceptionnelle et l’ambition de devenir leader sur ses marchés dans les prochaines années !



Adsearch fait partie du Groupe Adéquat, acteur majeur du recrutement et du travail temporaire (900 M€ de CA objectif 2017 ; plus de 120 000 personnes par an accompagnées vers l’emploi).



Les Bureaux Adsearch :

Paris, Lyon, Aix/Marseille, Lille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Montpellier, Rouen et Strasbourg.



Les Divisions Adsearch :

Audit & Expertise Comptable,

Banque - Assurance,

Commercial & Marketing

Comptabilité & Finance

Energie,

Immobilier,

Industrie & Ingénierie,

IT & Digital,

Mode, Retail & Luxe

RH, Juridique & Paie

Supply Chain & Logistique.





Ce qu'il faut retenir ?



= > 115 consultants

= > 1500 Clients

= > 12 Divisions

= > 10 Bureaux (Paris, Lyon, Aix-Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lille, Montpellier, Rouen et Strasbourg)





Le Groupe Adéquat ?



Acteur majeur du recrutement et du travail temporaire en France depuis 1987, le Groupe Adéquat est le N°1 de la croissance sur le marché en 2016 et ambitionne de franchir l’étape du milliard d’euros en 2018 en portant son slogan #SimplementPourVous à l’international.