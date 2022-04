Advalorem SOLUTIONS

Ad Valorem est un prestataire de services offshore qui propose des solutions pour vos projets d’externalisation de saisies de données à Madagascar.

Notre objectif est de permettre aux entreprises clientes de se recentrer sur leur centre d’activités tout en bénéficiant d’une prestation à forte valeur ajoutée.

Grâce à notre expertise métier et à notre méthodologie éprouvée, nous gérons le traitement de vos données dans le respect de votre cahier des charges à des coûts compétitifs.



Nous offrons une gamme de prestations offshore pour toutes les problématiques liées à la Saisie de données Madagascar (en ligne ou hors ligne), la Création et gestion de contenu web Madagascar, la Rédaction d’articles SEO Madagascar, la Mise en page Madagascar (mise en page de romans, mise en page de livres, mise en page de catalogue, mise en page de dictionnaires), Détourage Photos Madagascar.

Issus de l’industrie de la saisie de données offshore, nos chefs de projet expérimentés et nos collaborateurs polyvalents réalisent vos missions en s’appuyant sur des outils de production performants et fiables utilisant les nouvelles technologies.

L’expérience de notre équipe composée d’opérateurs de saisie, opératrices de saisie, rédacteurs et graphistes, nous permet de prendre en charge différents types de projet offshore touchant des domaines d’activités variés.

Aussi, dans un souci de qualité, nous nous associons avec des experts sectoriels dont les expériences ont été reconnues dans leurs domaines pour mobiliser une équipe pluridisciplinaire la plus appropriée quand les projets l’exigent.



Pour chaque demande, nous analysons en détail vos besoins et vous proposons la solution la plus adaptée.



Notre implantation à Madagascar vous permet de bénéficier de tarifs très compétitifs et d’un service répondant aux exigences internationales : qualité, respect des délais et confidentialité.