Adyel BOUTOUAR

COMPÉTENCES TECHNIQUES

-Technicien de Maintenance, Support, Exploitation, Proxymité,Infogérance,Help Desk, Déploiement, Administration Système informatique, dans l’environnement bancaire,la grande distribution,et le domaine informatique médicale (GAB, TPE, RETAIL, SERVEUR, MICRO, ROUTEURS, TÉLÉPHONIE).

-Serveurs : NT, 2003, 2008,2012, Impression sous DELL, HP, IBM/SCAN to mail Sous Konika.

-Clients OS: Win 95, 98, Me, Vista, XP, Seven, 8,8.1,10,Win store.

-Systèmes : Active Directory, WSUS,WDS.

-messagerie:exchange ,office365,ovh

-Sauvegardes : Backup Exe,Arcserv,Veambackup

-Applications Bureautiques : Offices, Notes.

-Réseau : Lan, Wan, Vlan, brassage, TCP/IP,cartes 3G.

-Outils de prises en mains à distances : TSE, VNC,DMWARE.

-Gestion d’incidents: GLPI,ACTIMA.

-Notions: Sql, AS400, Visual basics, SAP.

-Virtualisation:HyperV,VMWare

-Informatique Médicale:Calystène,Docteur net CPS

-ERP:CEGI FIRST Paye,Budget,Planning

-Comptabilité:SAGE

-Anti Spam:Gefi Mail Essentials

-Anti Virus:ESET NOD32,TRENDNET MICRO,TOTAL DEFENSE

-Applications métiers particulières:Digtasoft,BAWL,Simulateur de conduite EDISER,Sphynx.



COMPETENCES METIER / DOMINANTES TECHNIQUES

Compétences métier : Exploitation, support, assistance, Proximité,Infogérance,maintenance, déploiement, migration, administration système et réseaux …

Dominantes techniques : Architectures systèmes et réseaux,



MULTIPLES FORMATIONS EN ENTREPRISES:

-FORMATION Technicien de déploiement, bascules et migration informatique

-FORMATION Technicien monétiques (Retail, TPE, TPV)

-FORMATION Installateur câblage réseaux-stage de 2 semaines-2001

-FORMATION Maintenance en informatique –stage de 10 semaines-2001

-FORMATION Conseils-Administrateur système-Technicien Réseaux-Support-Exploitation-Maintenance Informatique - stage de 10 semaines-2010

-PREPARATION CERTIFICATION CISCO-Obtention des CCNA 1,2 et 3



Mes compétences :

Technicien informatique