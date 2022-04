Ae Services BOUSSAROUI

Après plus de 15 ans d’expérience confirmés ,dans le domaine de prestation de service gestion Rh et moyens généraux ... j'ai pu acquérir un savoir faire qui me servira dans ma conversion en Auto entrepreneur .

Je me vois apte à fournir des prestations de service dans le cadre de mes compétences.

Je suis à l'écoute de toute collaboration.



Mes compétences :

Gestion administrative

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Stratégie commerciale

Coordination

Management

Reporting

Microsoft Office

Gestion des conflits

Recrutement

Contrôle de gestion