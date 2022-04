Mustapha IZGUI / DRH -JURISTE AFFAIRES SOCIALES

Directeur des Ressources Humaines - Juriste en affaires sociales -





Diplômé de l'IUT de Villetaneuse Carrières Juridiques -Promotion 1987, je souhaiterai renouer des contacts avec d'anciens élèves de l'IUT.



Je souhaiterai créer un ou plusieurs groupes ayant pour objet la réflexion sur l'élaboration des Principes fondamentaux des Ressources Humaines propres au Maroc et au Grand Maghreb.



La collaboration de Personnalités Françaises du domaine est fortement souhaitée pour nous faire bénéficier de leurs expériences.



Mes compétences touchent aux nombreux aspects de la fonction des Ressources Humaines : Affaires juridiques et Contentieux Social, Administration - G.P.E.C - Élaboration des systèmes d'information sociale -Gestion et suivi de la masse salariale -Élaboration des référentiels - Informatique des R.H.



Je propose mon expérience et mes services à des structures organisées souhaitant développer le potentiel des Hommes ou à des entreprises souhaitant mettre en place une Politique R.H.



Mes compétences :

Supervision