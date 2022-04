Aeden TAYLOR

Jussy Kiyindou (Aeden d’Ursel Taylor)

> 1989, naissance à Brazzaville (Congo).

> 1994, première expérience de la guerre civile.

> 1998-2000, seconde guerre civile et fuite à Kinshasa après une année

passée dans la brousse congolaise. J’ai ma première expérience d’écriture

: journal intime des jours de pluie.

> 2000, j’arrive en France à l’âge de 11 ans.

> 2001-2002, mon professeur dit que je suis en rupture scolaire, je me désintéresse de tout et je rejette tout. J’ai

souvent des crises de violence, d’impolitesse et d’insolence. Je suis un petit délinquant.

> Juillet 2001, je découvre émerveillé Harry Potter à l’école des Sorciers (Warner bros). Je prends goût à la lecture, je

développe une préférence goût pour l’Héroic-Fantasy (Tolkien, Lewis, Eddings).

> Le 03 Décembre 2003, suite à une grosse crise d’adolescence je hausse le ton contre mes parents et je suis

consigné dans ma chambre. Comme punition, ils décident de ne pas m’offrir le cinquième tome des aventures

d’Harry Potter. Et parce que je ne peux pas découvrir la suite de l’histoire, j’apprends à être patient et j’imagine

le Monde d’Aedenros et je griffonne sur vingt-trois petits cahiers de brouillons ce qui sera le Cycle des Chants du

Pandoros avec comme premier tome Le Cygne Blanc d’Anwynn, suivi par La marque des El’Sars et qui s’achèvera

avec le chant d’Elyara.

- Juin 2009, j’entame la reconstitution et la réécriture du Journal des jours de pluie, perdu durant l’exil en France,

sous le titre de Quand tombent les lumières du Crépuscule…

Des Ombres. Et leurs échos. est un roman sur la mémoire : celles des hommes et des livres. Le récit d’une personne

sauvée par un livre. C’est le roman de son apprentissage, le roman de la fuite et de la liberté durement gagnée.

Il découle d’une enquête-documentaire sur fond de Génération Harry Potter, sous le regard bienveillant de Jean-

Philippe ARROU-VIGNOD, avec le soutien des éditions Gallimard-jeunesse.



