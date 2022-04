Aerogomm ' Idf INFORMATIONS MÉTHODES ET MATÉRIELS

UN ENGAGEMENT DE PLUS POUR LA PLANETE !



UN PROCÉDÉ RÉVOLUTIONNAIRE ET ULTRA RAPIDE

qui restitue leur aspect d'origine aux surfaces traitées !



L’Aérogommage est un procédé basse pression utilisant deux composants parfaitement naturel : L’air et un Abrasif minérale dont le calibre est inferieur a 80 microns, de forme sphérique et neutre physico chimiquement.



Le tout est mis en dépressurisation ainsi , en bout de lance, nous obtenons un effet abrasif combinant l’air et le granulat ; nous obtenons ainsi un Décapage à sec, sans produits chimique, sans eau, sans électricité pour tous types de supports, qu’ils soient tendre ou très dur.



Le procédé d’AEROGOMMAGE permet de décaper les surfaces sans les altérer (pierre, ciment, béton, bois, inox, aluminium, acier) et redonne l’aspect d’origine aux surfaces traitées en éliminant radicalement peintures, tags, traces d’oxydation, graisses et pollutions diverses.



Le procédé d’AEROGOMMAGE est destiné a la lutte anti-graffiti, à la restauration de bâtiments, au décapage des surfaces peintes, au décapage du mobilier urbain, à l’élimination de la rouille.



Cette technique est mieux adaptée et se substitue aux procédés classique de décapage, sablage, produits chimiques, cryogénie plus particulièrement pour les travaux de précision et pour les endroits difficilement accessibles. Grace à l’emploi de la basse pression et a un choix de large gamme d’abrasif, elle est très efficace tout en minimisant son effet sur tout support.



Lors de l’opération d’Aérogommage, les micro-granulats tombe sur le sol, au pied de la surface traitée. Il est donc facile de les ramasser après l’opération.

Tous ces éléments en font un matériel écologique.





