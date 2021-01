Hervé GROUT

Une carrière à prédominance commerciale m'a permis d'acquérir au fil du temps, expertise, sens de la communication et goût du management.



D'un naturel offensif et curieux, j'ai toujours eu la culture de la réussite et su prendre des risques calculés.



Ma capacité à faire travailler les gens ensemble m'a permis de devenir manager et d'inscrire les nouveaux collaborateurs dans une dynamique d’intégration via un accompagnement suivi et personnalisé.



J'aime à transmettre mes connaissances et retours d'expérience afin de permettre à mes équipes de s’approprier les basiques de la profession, les rendant ainsi rapidement opérationnels et plus à l’aise dans le cadre des missions qui leur sont confiées.



Mes compétences :

Adaptabilité

Performance

Sens du service

Management