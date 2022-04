Aes AIDE ET SOUTIEN AUX CADRES EN RECHERCHE D'EMPLOI

AES, nous sommes une association qui aide et soutient les cadres en recherche d'emploi.

Notre site internet: http://www.aes-asso.com



Association à but non lucratif basée à Bordeaux, nous promouvons le travail comme facteur essentiel de développement de l'individu et de son intégration dans la société.



AES accueille, accompagne - au besoin dynamise ou réoriente - des personnes diplômées (ingénieurs, managers, diplômés bac +3 et plus) et les aide dans l'établissement de leur projet professionnel.



Services proposés: formation, parrainage, coaching, préparation aux entretiens d'embauches et simulations d'entretiens



AES propose aux entreprises qui ont des besoins ponctuels en personnel de mettre à leur disposition les compétences disponibles de ses adhérents. prestations, portage salarial, missions.



AES, c'est une équipe d'une trentaine de bénévoles, anciens cadres du monde de l'entreprise, qui apportent leur expérience au bon fonctionnement de l'association



L'ouverture de son nouveau site Internet permet à AES d'être au plus près des attentes de ses partenaires :





Mes compétences :

Accompagnement à la recherche d'emploi

CV, lettres de motivation

connaissance de soi

élaboration de son projet professionnel

portefeuille de compétences et des atouts (PCA)

préparation qux entretiens, simulations