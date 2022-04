Aetman LAACHIRI

Diplomé d'un double diplôme d’ingénieur, celui d'ingénieur ESTIA (Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées), spécialité Organisation et Gestion Industrielles, ainsi que le diplôme d'ingénieur ETS de Ingeniera de Bilbao.



J'ai orienté mes expériences professionnelles dans la gestion de production industrielle, et plus particulièrement dans la logistique / supply chain.



Je suis actuellement Supply Chain Planer au sein du groupe Richemont.



Mes compétences :

Logistique