Afaf ANIBA

Ecrivain très tôt,je devais publier en 1986 chez La Pensée Universelle à compte d'auteur mais j'ai préférée me consacrer à mes études et à développer mon style en Arabe et en Français.

En 1994 je me suis engager à écrire une rubrique culturelle dans un hebdo indépendant Algérien en langue Arabe et ma rubrique continue à paraitre jusqu'a présent tout en étant passée par différents journaux hebdomadaires comme Alwajh Alakhar, Alhakika, Alalam Assiyassi, Kawaliss et depuis janvier 2005 à l'hebdomadaire Al-Bassair porte parole médiatique de la ligue des Oulémas Musulmans Algérien.

En 2004, invité par l'organisation Iranienne pour la sauvegarde du patrimoine de l'Imam Khomeini, et à l'occasion du 15 anniversaire de sa mort, j'ai participé à un colloque international d'une semaine à Téhéran et j'ai présenté une feuille de recherche où j'ai parlé de l'influence de la pensée de l'Imam Khomeini sur la renaissance de l'Islam dans le monde Arabo-musulman.

En 2006, j'ai été sélectionné par l'ambassade Américaine à Aldjazaïr pour représenter l'Algérie au programme d'interfaith dialogue, le séjour aux Usa a été de 21 jours et il a été riche en leçons et en contact humain ,j'ai eu l'occasion de rencontrer des prêtres des différentes églises Américaines, des rabbins et des imams.

Après un long périple à la recherche de la publication, ce n'est qu'en 2005 que j'édite gratis sur le net mes premières courtes nouvelles sur inlibroveritas.net alors que j'écris en Français depuis mes neuf, dix ans.

L'année suivante 2006, je publie à Alger chez Samar édition mon premier livre en Arabe au titre de "Percée de lumière contemplation d'une femme musulmane".

Fin 2006, j'ai été désigné par l'organisation Américaine Asma (American society for Muslim advancement) comme une leader musulmane de demain c'est-à-dire Muslims leaders of Tomorrow, j'ai été invité à une rencontre des leaders des différents point du globe à Doha au Qatar. Je n'ai pas participé à cette rencontre internationale pour la simple raison est que je ne pouvais voyager sans mohram.

L'été de 2008,Ilv-édition me publie en livre papier mon premier recueil de nouvelle en langue Française intitulé "La Dame d'Ibiza".

Le 1 avril 2010 je publie mon premier roman en science politique en livre papier avec toujours la maison d'édition Ilv-édition. Le Livre s'intitule " Et la vie continue à Sarajevo..." en attendant de publier le reste de mes oeuvres In Châa Allah dont le thème central est de faire connaitre l'Islam et la civilisation Islamique à travers des personnages modernes et donner une version vraie des différents conflits que vit le monde musulman de la Palestine, au Cachemire,au Soudan, de l'Algérie Aldjazaïr au Yémen.

Conférencière, travaillant sur plusieurs projets, droit de l'homme, Religion, Histoire, j'apprends et je découvre. C'est un grand bienfait Alhamdullillah.



