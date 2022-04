Afaf BELKRIM

Mon parcours, tout à la fois riche et significatif, m'a permis de développer de solides capacités de communication, d'analyse, d'organisation et rigueur, étoffées en ressources relationnelles.

Un fort esprit d'équipe, un sens d'autonomie développé et un excellent sens du management, sont les principales qualités qui me caractérisent.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Planification stratégique

Management

Techniques de vente

communication

Ingénierie de formation

Reportings

Techniques de démarchage et négociation