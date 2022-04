Affoué Isabelle Nina KOUAKOU

Je suis Isabelle Nina, j'ai une vision très grande de la vie. Je cherche à monter mes propres affaires car je crois que j'ai en moi les qualités requises pour le faire, je suis rigoureuse dans le travail, sympatique, pas compliqueé, j'aime la musique, la lecture, tout ce qui touche à la culture. J'ai fais une formation de secrétariat bilingue et je travaille depuis 2005. J'ai commencé ma première expérience professionnelle dans un journal d'annonce et de publicité ensuite secrétaire de direction dans une ONG, dans une tructure d'aide, puis assistante de direction bilingue à la CITAD, le représentant officiel de la marque DAIKIN (Splits) en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui je rêve devenir une femme d'affaire et je serau heureuse de rencontrer des personnes qui m'aideront à le réaliser.



Mes compétences :

Accueillante

Informatique

Maitrise de l'outil informatique

Microsoft Publisher

Secretariat

