Afip DÉTECTIVE PRIVÉ

Après avoir effectué une licence Administration Économique et Sociale au sein de l'université Montesquieu Bordeaux IV, j'ai continué mon parcours en licence professionnelle "Sécurité des Biens et des Personnes" option "Enquêtes privées" au sein de la faculté Panthéon-Assas Paris II à la suite de laquelle j'ai obtenu mon diplôme avec mention d'enquêteur privé.



Je suis aujourd'hui le directeur d'enquête de l'agence de recherche privées AFIP détective, à taille humaine, située dans le 11 ème arrondissement de Paris. J'interviens pour le compte de particuliers et de professionnels lorsqu'ils ont besoin de preuves lors de litiges dans les différents domaines du droit privé.



Mes compétences :

Droit civil

Filature et surveillance

Droit du travail

Droit commercial

Droit des affaires