Afric Modulaire Abidjan ATOUT LOCATION ABIDJAN

Économiquement attractives, nos bases vie, généralement constituées de containers en kit, permettent la mise en place très rapide, à un coût le plus bas du marché, de logements, de bureaux, de sanitaires et de tout autre espace (vestiaires, réfectoires etc.) dont vous pourriez avoir besoin.



Livrés à plat sous forme de kit (optimisation des coûts de transport), nos containers peuvent être transportés partout dans le monde.



Extrêmement faciles à monter, votre base vie sera rapidement opérationnelle.



Containers Solutions, c’est également :



-des maisons et bâtiments préfabriqués ;



-des shelters (locaux techniques, GSM, informatiques etc.) ;



-des cabines en polyester (point de vente, billetterie, poste de garde etc.) ;



-des containers de stockage ;



-des solutions de stockage de produits dangereux.



N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations. +225 07 10 45 46 ou +225 45 57 57 58 OU 00212672136371



