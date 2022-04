Aftis LOUISA

Dynamique, autonome et motivée avec des résultats prouvés en marketing et vente acquis dans l’industrie agroalimentaire et textile. Muni d’une expérience dans une TPE, je suis réactive et polyvalente.

Ayant l’esprit d’équipe et dotée de bonne capacité de communication, je suis capable de communiquer en Français, Anglais et Espagnol.

Immédiatement disponible, je suis à la recherche de nouvelles opportunités où je pourrai mêler mes compétences en marketing et en ventes dans un environnement de travail créatif et innovant.



Les acquis de ma formation :



✔ Mener des projets internationaux

✔ Lancer des produits à l'international

✔ Analyser un marché international

✔ Négocier

✔ Intégrer une approche responsable dans une organisation



Les acquis de mes expériences professionnelles :



✔ Analyse marché, veille concurrentielle et tendances

✔ Suivi et analyse des ventes

✔ Participation à la réalisation d’outils de communication et promotion : fiche produit, présentations marketing, catalogues etc.

✔ Présentations produit

✔ Organisation d’évènements (événements communautaire et jeux concours sur les réseaux sociaux)

✔ Participation et élaboration d'outils d'aide à la vente (PLV, argumentaires pour France et Export...)

✔ Analyse de profils, habitude média, opinion, style de vie des consommateurs…

✔ Gestion d'opérations média (relations bloggeurs tendances, Press Book)

✔ Gestion d'opérations hors média (site internet, community management)

✔ Participation au développement d'un produit et d'une ligne de produits

✔ Suivre l'évolution commerciale des produits, assister la force de vente, participation à la coordination des activités qui concourent à la réalisation du plan marketing /produit

✔ Force de vente et de proposition



Habiletés :



★ Capacité d’analyse et de compréhension d’un marché

★ Créativité

★ Amatrice de challenges, solutionneuse de problèmes

★ Organisée et à l'aise dans la communication écrite et verbale

★ Autonome et proactif

★ Sens des priorités



Mes compétences :

Windows

Hight Tech

Blogging

Microsoft office

Marketing

Social networking

Mac os x

Mode

Internet

E-Marketing

Autonomie professionnelle

Réactivité et sens de l'organisation

Sociabilité et sens du contact humain affirmé

E-Commerce

Street Marketing

Community Manager

Créativité

Social media