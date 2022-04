Ag Dalla OUSMANE

Je suis ingenieur informaticien et titulaire d'un Master en SIG et Gestion de l'espace,



j'occupe le poste d'assistant chargé du SI et chef département planification,coordination et Suivi/évaluations à l'ADN (Agence de développement du Nord-Mali) service relevant de la Primature



Depuis 2008 je prépare une thèse en alternance à l'école doctorale de St-Étienne (UMR 5600/CNRS) sur les SIG participatifs pour la planification et le développement local au Nord -Mali.



Donc je m'intéresse à tous les aspects du développement local et de la géographie/amenagement territoriale:

la décentralisation ,la bonne gouvernance , la valorisation des savoirs locaux et la participation effective des populations aux processus décisionnels....