Agaisse LISE

Après un parcours d'étude réfléchi, j'ai réalisé le projet professionnel pour lequel j'ai toujours travaillé.

Bien intégré dans le milieu du rugby professionnel, j'ai pu acquérir quelques qualités bien spécifiques à ce milieu : réactivité, adaptation, convivialité, esprit d'équipe...

Adapter ces qualités et cette expérience à un autre milieu professionnel serait d'un grand intérêt et me permettrai d'élargir mon champ de compétences et de connaissances.



Mes compétences :

Adaptabilité

Rigueur

Organisation