Isabelle PHILIPPE

Chef de Produits Marketing au sein de TIPIAK (leader des plats céréaliers et croûtons) depuis le 1er juin 2015, j'ai pu gérer les marchés de la Panification et des Aides pour Cuisiner. Passionnée de marketing, des marques et de l'agro-alimentaire, j'ai intégré TIPIAK en 2013, au poste d'Assistante Chef de produits Panification et Epicerie.

En Juin 2015, suite à l'obtention de mon diplôme de l'ESC Rennes, j'ai eu l'opportunité de me voir confier la responsabilité des Produits de la Panification (croûtons, feuilletés) et des Aides pour Cuisiner : de nouveaux challenges à relever notamment sur les croûtons avec des problématiques de fond. En charge de ces marchés, j'ai également eu la co-responsabilité et gestion transversale du processus d'innovation (screening concepts, etc.).

Auparavant, j'ai pu travailler dans une société de textile de luxe, à Londres, dans le domaine du marketing digital et opérationnel.

Diplômée de l'ESC Rennes, Msc International Marketing en 2015, ancienne membre de MSN Managers (association de management sportif) et Ter'N'Co (association étudiante).



- Dynamique, créative, autonome, organisée

- Très bonne aisance relationnelle, notamment avec les équipes internes et/ou les différents partenaires externes (agences de communication, cabinets d'études, ...)



