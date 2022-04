Agap2 c’est avant tout une aventure humaine, des projets d’envergure et un esprit d’entrepreneurs. Les Agapiens, consultants comme managers, s’engagent sur des valeurs fortes : la transparence, le respect et la proximité.



agap2 Grenoble, c'est :

- 3 ans d'aventure

- des équipes de choc composées de 80 salariés

- des clients en Isère, Savoie et Haute-Savoie

- des projets dans les ENERGIES (hydrauliques, électriques, gaz, renouvelables, etc), les EQUIPEMENTS (électroniques, domotiques, sportifs, électroménagers, etc.), les SCIENCES de la VIE (dispositifs médicaux, pharmaceutiques, cosmétiques, etc.), les INSTALLATIONS (maintenance de sites industriels, projets MOE, AMOA, etc.) et les TRANSPORTS (sous-ensembles automobiles, ferroviaires, aéronautiques, tec.).

- 30 recrutements prévus en CDI !



Nous voulons faire la différence en gardant une taille humaine au sein de nos équipes. Le recrutement des meilleurs talents et leur accompagnement tout au long de leur projet professionnel est pour nous la base d’une collaboration durable et pérenne.



C’est grâce à cet état d’esprit et à l’implication des Agapiens que la société connaît une croissance organique équilibrée depuis 12 ans avec plus de 3700 salariés et 235M€ de CA en 2016. Nous sommes également présents dans 9 pays, avec une 20aine d’agences de proximité.



Les challenges, l'esprit d’équipe et la convivialité sont au cœur de notre vie d'agence ! Venez partagez notre aventure et notre état d'esprit !