Agata CALATAYUD

Contrôleur de gestion pour Socotec Construction, le leader sur le marché de la construction, je suis en charge des clôtures comptables, des analyses du P&L, du suivi des provisions. Faisant partie de l'équipe du contrôle financier, je participe à la création des analyses d'activité et des outils du pilotage. Mon expérience précédente chez Les Fermes de Gally m'a permis d'acquérir des compétences liées à la mise en place des procédures et de l’audit menant à l’exécution des actions correctives. Mes tâches liées au Management Opérationnel m'ont aidé à développer mes qualités personnelles telles que : réactivité, autonomie, capacité d'analyse et d'organisation.



Mes compétences :

Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Reporting

Facilities Management

Microsoft Office

Assistance administrative

Gestion

Pack Office

Consolidation des résultat

Audits

Analyse et synthèse

Forecasting

Budgets & Budgeting

Audit

Invoicing > Issuing Invoices

SAP