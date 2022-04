Agata MAZUR

• Double compétence : Master 2 Droit Economie Gestion mention Banque, Assurance, Actuariat, Finance (ENASS – Ecole de commerce) / Master 2 Lettres et Sciences Humaines.

• Ressources Humaines : organiser et gérer les stages inter et intra entreprises, intégrer les nouveaux entrants, créer des outils pédagogiques, conseiller dans le choix des stages, piloter des projets, améliorer les outils de recrutement.

• Communication : rédiger des catalogues et des communiqués de presse, organiser des réunions et des événements, mettre en place des actions de communication, mettre à jour les contenus intranet et Web.

• Commercial et marketing : mettre en place des partenariats, élaborer des cartographies métiers et parcours professionnels, organiser et participer aux actions commerciales, suivi budgétaire.





Mes compétences :

Définir les besoins clients

Ressources humaines

Suivi budgétaire

Conduite de projets

Communication interne

Rédaction de contenus

Organisation d'évènements

Marketing

Publications universitaires

Pédagogie et communication

Conseil

Communication évènementielle

Organisme de formation

Recrutement

Intégration de salariés

Organisation de salons

Secrétaire de rédaction

Partenariats commerciaux