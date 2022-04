Agathe AMOURIQ

Admise à l’ISIPCA dans le Master 2 Management International de la Parfumerie et de la Cosmétique, je recherche un contrat d’apprentissage en marketing pour une durée d’un an, à compter de Septembre 2014.



Diplômée d’un Master 1 Biologie-Santé, je désire acquérir une double compétence en marketing pour exercer dans le secteur cosmétique, et plus particulièrement à l’interface avec la R&D. Mon ambition serait de m'orienter vers une carrière de chef de produit.





Mes compétences :

Chef de produit

Cosmétique

Marketing