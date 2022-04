Je suis diplômée d'un master 2 MEGC (Management Entrepreneuriat et Gestion des Connaissances) au sein de l'IAE d'Amiens , j'ai poursuivi mon parcours dans l'automobile où j'ai occupé la place de chargée d'affaires. Ce poste m'a permis d'apprendre énormément au niveau technique et gestion de projet tout en me permettant de donner une dimension professionnelle à mon profil.

A la suite de cette expérience, je me suis dirigée dans l'aéronautique où j'occupe actuellement le poste de gestionnaire d'affaires.



Pour plus de renseignements n'hésitez pas à me contacter : agathe.antonow@gmail.com / 06.65.23.08.14.



Mes compétences :

Informatique

Pack Office

Réactivité

Droit

Ressources humaines

Strategie d'Entreprise

Marketing

SAP

Sphinx

Marketing stratégique

Gestion de l'innovation

Fiscalité

Chef de projet

Prezi

Adobe Photoshop CS6

Leadership

Gestion de projet

Chiffrage de prix de revient

Gestion relation client

Réalisation de devis