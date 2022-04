Agathe BERENGER

Expérience

- RELATION CLIENT

- GESTION DE PROJETS : analyse des attentes clients, élaboration du concept créatif et suivi de création et fabrication, relations fournisseurs, suivi des budgets et des plannings

- INFORMATIQUE : maitrise de Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, In Design, Illustrator, Internet



Bénévolat :

- Présence sur salons et fêtes organisés par l'Association Pour l'Histoire Vivante

- Orga pour la fête médiévale de Provins

- Création d’une campagne de communication pour l’association « GLR 53 ».

- Volontaire au Jardin Chinois de Vancouver, Canada, pendant 3 mois.



Mes compétences :

Cinéma

Couture

Histoire

Histoire médiévale

Peinture

Voyages