Agathe BIANCHIN-FABRE

Grâce à un apprentissage de deux ans en gestion de projets dans le domaine du développement durable, j'ai pu acquérir des compétences transverses en lien avec différents domaines (ressources humaines, relation client, communication, reporting).

J'ai également plusieurs expériences commerciales, dont une expérience de terrain (comportant une partie export) et une expérience axée sur le développement commercial et la gestion d'un portefeuille de grands comptes.

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi pour 3 à 6 mois (CDD ou intérim) en gestion de projets, développement commercial / vente, Supply Chain ou marketing / communication. Je suis disponible à partir de Février 2014 et mobile sur l'Ile-de-France.



Mes compétences :

Vente

Communication

Gestion de projet

Reporting

Gestion des commandes

Développement commercial

Développement durable

Étude de marché