Lauriane BASSOT (RASSAT)

Diplômée EDHEC 2011,

* En poste en contrôle de gestion chez chronopost depuis avril 2015

* 3 ans d'expérience en conseil chez EY

* 1 an d'expérience en analyse crédit entreprise chez Crédit Agricole SA

* 1 an d'expérience en contrôle de gestion chez Netseenergy Groupe EDF



Compétences clés : Analyse financière (bilan, compte de résultat, tableau de flux), Contrôle de Gestion, budget et business plan (opérationnel et trésorerie)



Mes compétences :

Bureautique

Analyse financière

Contrôle de gestion

Finance d'entreprise

Rédaction

Langue anglaise

Langue française et culture

Langue espagnole

Banque