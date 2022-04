Agathe BOURINET GIBRAT

Je suis une assistante qualifiée et expérimentée dans les métiers de l’assistanat administratif et commercial, et de la communication depuis plus de 15 ans.

Je mets mon savoir-faire aux services des petites entreprises, professions libérales et artisans.

Je propose de gérer l'administratif et la communication de ceux qui n'ont pas toujours le temps de s'occuper de ces postes et qui n'ont pas les moyens d'embaucher du personnel. L'administratif et la communication étant chronophage, en sous-traitant ces activités cela permet aux patrons de se recentrer sur leur cœur de métier. Je travaille à distance ou sur site dans les Pyrénées- Orientales.



Mes services :



Gestion administrative et commerciale



- Saisie des courriers

- Rédaction de contrats

- Traitement et suivi de commandes

- Préparation et suivi des dossiers liés aux transactions (mandat, compromis…)

- Conception et mise à jour de base de données

- Numérisation de documents

- Accueil téléphonique

- Gestion de planning

- Saisie de biens sur logiciel immobilier

- Comptabilité : devis, facturation, saisie des factures, paiements, relances, pointage TVA





Gestion communication



- Gestion des réseaux sociaux

- Gestion sites internet et blogs

- Organisation d’évènements

- Réalisation des dossiers de presse et supports presse

- Réalisation de revues de presse

- Création et envoi de mailing.



Mes compétences :

Assistance comptable

Viticulture

Assistanat de direction

Immobilier

Assistanat commercial

Dégustation

Organisation du travail

Organisation d'évènements

Gestion de projet

Relations Presse

Adobe InDesign

Réseaux sociaux

Supports de communication

Création de contenus

Community management

Rédaction de contenus

Revue de presse

Communiqués de pesse