Agathe BOUTEILLER

Passionnée par le monde de l'image, je vous propose d'entrer dans mon univers et de me faire partager le votre...





Aujourd'hui, je souhaite me lancer en tant que retoucheuse free-lance.

Je suis donc à la recherche de photographes, agences de com', studios photo

ou toute personne qui souhaiterait faire retoucher des images.

Alors si vous êtes dans ce besoin, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations!



http://www.studiobip.com/



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Capture One Pro

Adobe After Effects

Adobe Premiere

Environnement PC

Environnement MAC

Argentique

Dos numérique