Agathe BOZON

Amoureuse de la langue de Molière,

Adoratrice de Littré,

Adepte de Bescherelle...

Grande fan de Pierre Desproges,

Admiratrice de Raymond Devos,

Je donne du piquant à vos textes...

Sérieusement, sans me prendre au sérieux !



Formée à l'écriture "papier" et passionnée par le web, j'ai développé une expertise spécifique à l'écriture digitale 2.0.



Plus de 20 ans d'expérience :

Rédaction conception publicitaire, architecture éditoriale (journaux, sites Internet), reportages, livres blancs, interviews simples et croisées, découpage... et bien évidemment rewriting et relecture révision.



Passionnée de grammaire, j'ai publié, en septembre 2016, Grammaire fun (éd. L'Archipel)

lien ci-après : http://www.editionsarchipel.com/livre/grammaire-fun/



Mes compétences :

Conception-rédaction

Rédaction web

Rewriting

Relecture / corrections

Rédaction de contenu