Claire BOZON

Après l'obtention d'une maitrise LEA, bilingue anglais et allemand,je contribue à la mise en place d'un service achats dans une des usines d'une société internationale. Je dirige ensuite l'équipe achats locale puis évolue vers une fonction globale de responsable des approvisionnements en Europe où je me spécialise dans le sourcing global, le management d'équipe européenne et le développement et l'harmonisation des processus achats ("best practices").



Mon expérience professionnelle est enrichie par un Executive MBA qui apporte méthodes et outils sur le développement managérial dans un contexte international en pleine mutation, notamment sur la gestion des équipes virtuelles.



Aujourd'hui, je mets mon expertise :

* des achats, notamment des achats durables

* des approvisionnements

* de la gestion des équipes virtuelles

au service des entreprises qui souhaitent conseil, accompagnement et formation, pour une solution durable à leurs questions.



Mes compétences :

Achats

Allemand

Anglais

Approvisionnements

Best practices

Business

Diversité

Executive MBA

International

International business

Langues

Langues étrangères

Management

Management equipes

MBA

Négociation

Nouveaux projets

Processus achats

Procurement

Purchases

Sourcing

Team management

Translation